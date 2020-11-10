بيان عاجل من روسيا بعد اعتراف أذربيجان بإسقاط إحدى طائراتها

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على إعلان أذربيجان اعترافها بإسقاط مروحية روسية من طراز Mi-24 ما تسبب بمقتل 2 من طاقمها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تقيم حقيقة أن باكو اعترفت على الفور بذنبها في تحطم المروحية الروسية Mi-24، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت زاخاروفا، أن الجانب الأذربيجاني طمأن موسكو بأنه يتم الآن إجراء تحقيق لمعرفة المسئولين عن الحادث ليتم محاسبتهم.