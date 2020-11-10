فليساعدنا الرب.. وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب إقالة ترامب له

خرج وزير الدفاع الأمريكي المُقال، مارك إسبر، عن صمته، بعد ساعات من قرار إقالته الذي أعلنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال إسبر في تصريحات لمجلة "ميليتري تايمز" الأمريكية، إنه لم يكن الشخص الذي يقول "نعم" طوال الوقت لترامب، مشيرًا إلى أنه انتابه القلق عندما بدأ الرئيس في استبدال كبار المسئولين في الحكومة الأمريكية بأشخاص لا يعارضوه.

وأضاف: "في نهاية اليوم كما قلت. عليك أن تختار معاركك. يمكنني أن أقاتل من أجل أي شيء ويمكن أن أجعلهه قتالًا كبيرًا وأستطيع العيش مع ذلك.. لماذا؟ لان من سيأتي ورائي سيكون شخصًا ممن يقولون نعم دائمًا وعندها فليساعدنا الرب".