فليساعدنا الرب.. وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف سبب إقالة ترامب له

خرج وزير الدفاع الأمريكي المُقال، مارك إسبر، عن صمته، بعد ساعات من قرار إقالته الذي أعلنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر.
وقال إسبر في تصريحات لمجلة "ميليتري تايمز" الأمريكية، إنه لم يكن الشخص الذي يقول "نعم" طوال الوقت لترامب، مشيرًا إلى أنه انتابه القلق عندما بدأ الرئيس في استبدال كبار المسئولين في الحكومة الأمريكية بأشخاص لا يعارضوه.
وأضاف: "في نهاية اليوم كما قلت. عليك أن تختار معاركك. يمكنني أن أقاتل من أجل أي شيء ويمكن أن أجعلهه قتالًا كبيرًا وأستطيع العيش مع ذلك.. لماذا؟ لان من سيأتي ورائي سيكون شخصًا ممن يقولون نعم دائمًا وعندها فليساعدنا الرب".
وكان ترامب، كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".
وأضاف "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إقالة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".
وبرغم أن ترامب لم يكشف سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت تقارير سابقة، أن ترامب خطط لموجة من عمليات الفصل والإقالة بعد الانتخابات، وكان على رأس القائمة إسبر، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، في حال فوز الرئيس المنتهية ولايته على منافسه جو بايدن.
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