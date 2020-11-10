وزير الدفاع السوداني يوجه رسالة عاجلة إلى إثيوبيا

وجه وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، اليوم الإثنين، رسالة عاجلة إلى إثيوبيا.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، دعا ‏وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم كافة الأطراف ‎بإثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، على خلفية الأوضاع الأخيرة.

وقال إبراهيم عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني إن السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا من اقتتال"، داعيا كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس.

وأضاف أن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، مطالبا المجتمع الدولي والإقليمي "بالقيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة".

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية أفادت بسقوط مئات القتلى في الصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

يأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في منطقة تيجراي الشمالية، "لا تقود البلاد للفوضى".

وتجاهل آبي أحمد، دعوات من الأمم المتحدة والحلفاء في المنطقة للتفاوض مع القادة المحليين في تيجراي، وهي موطن جماعة عرقية ظلت تقود الائتلاف الحاكم على مدى عقود إلى أن تولى آبي السلطة عام 2018.

وشن آبي أحمد حملة عسكرية الأسبوع الماضي في الإقليم، وقال إن القوات الموالية للقادة هناك هاجمت قاعدة عسكرية وحاولت سرقة بعض المعدات، حيث يتهم آبي قادة تيجراي بتقويض إصلاحاته الديمقراطية.