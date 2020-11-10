هجوم خاطف.. هل يستطيع ترامب نشر الفوضى فى العالم خلال آخر أسابيع حكمه؟

يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عازمة على إلحاق أقصى قدر من الضرر بأعدائها، ما يثير قلق المراقبين الدوليين الذين يقولون إن تحركاته النهائية المتعثرة قد تلحق ضررًا بالسياسات الأمريكية.

وحسب صحيفة"اندبندنت" البريطانية، تستهدف معظم تحركات دونالد ترامب غير المنتظمة والمدمرة المحتملة خلال الأسابيع العشرة الأخيرة من حكمه للولايات المتحدة، مع توجيه سمومه بشكل أساسي إلى كبار المسؤولين الذين يصفهم بأنهم شخصيات "الدولة العميقة" ويتهمهم بتقويض رئاسته.

وأضاف التقرير أن من أهم الأهداف الدولية لإدارة ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران، حيث أفادت العديد من المؤسسات الاعلامية أن واشنطن تخطط لفرض المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيعها الأخيرة للحد من خيارات إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الذي تعهد بالعودة إلى صفقة الحد من الأسلحة التي تخلى عنها ترامب.

ويسابق البيت الأبيض الزمن للإنتهاء من صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة وتايوان، من خلال تحركات يمكن اعتبارها استفزازية لطهران وبكين.

وتخطط إدارة ترامب إلى إعلان العديد من المنظمات العالمية الرئيسية للدفاع عن حقوق الإنسان "معادية للسامية" لتشويه صورتها.

وقالت الدكتورة جورونا جريتش من جامعة كاليفورنيا إن ترامب سوف يفعل كل شيء خلال الـ 72 يومًا القادمة في هجوم خاطف لتأمين ودفع ما تبقى من جدول أعماله ولم يتم القيام به خلال السنوات الأربع الماضية.

وتستغل إدارة ترامب الفترة المؤقتة قبل أن يؤدي الرئيس الديمقراطى جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير لمواصلة متابعة أجنداتهم والتأثير بشكل ضار على العالم بناءً على اقتراحات أو نصائح من ترامب.

ووصف الكاتب الأمريكى" ليندسي تشيرفينسكي" رئاسة الولايات المتحدة قائلًا: لقد أظهرت السنوات الأربعة الماضية أنه نادرًا ما توجد سياسة خارجية واضحة، وأن الرئيس يفعل ما يشاء لمجرد نزوة.

وهناك مؤشرات تؤكد أن إدارة ترامب تهدف إلى فرض مجموعات جديدة من العقوبات على إيران كل أسبوع حتى يغادر دونالد ترامب منصبه ، في محاولة لتعقيد محاولات إدارة بايدن للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتعهدالرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق الذي تفاوض عليه الرئيس السابق، والذي يقدم لإيران إعفاء من العقوبات الأمريكية مقابل الحفاظ على غطاء برنامجها النووي.

وقد تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2021 إلى رفع مستوى التشدد الذي قد يكون أقل ميلًا للعودة إلى الصفقة، وقد تشهد عقوبات إضافية حتى يمنع بايدن تماما من العودة.

وفى وقت سابق، فرض ترامب مجموعة جديدة من العقوبات على السياسى اللبناني جبران باسيل بسبب تحالف حزبه مع الجيش المدعوم من إيران.

وحذر التقرير من أن ترامب قد يطلق صواريخ على القوات المدعومة من إيران في العراق، بعد عام من اغتيال قاسم سليماني وردًا على الضربات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية فى العراق.

وبالأضافة إلى المخاوف من أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب قبل أيام من الانتخابات يمكن أن يستخدم لإقالة عشرات كبار العلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية واستبدالهم بالموالين غير المؤهلين للإدارة.

ويتوقع الخبراء أن يواجه ترامب اتهامات جديدة للصين، ومصدر فيروس كورونا الذي يعتقد أنه كلفه معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية.