مدير ناسا يعتزم تقديم استقالته لهذا السبب

قال مدير وكالة ناسا للفضاء، جيم بريدنشتاين، إنه يعتزم الاستقالة من منصبه، بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وردًا على برنامجه تحت إدارة بايدن، أوضح بريدنشتاين لصحيفة "إيروسبيس ديلي": "السؤال الصحيح هنا هو: "ما الذي يخدم مصلحة ناسا كوكالة.. وما هو في مصلحة برنامج الاستكشاف الأمريكي؟".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى شخص تثق به الإدارة.. بما في ذلك مكتب الإدارة والميزانية، ومجلس الفضاء الوطني، ومجلس الأمن القومي، وأعتقد أنني لن أكون الشخص المناسب لذلك في الإدارة الجديدة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، السبت الماضي، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.