طريقة وشروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذة الخدمات خدمة نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وهذا الأمر يشغل بال الكثير من المقيمين بالسعودية ، وخصوصا مما لديهم مشاكل مع الكفيل، وتعد هذة الخدمة من أهم الخدمات التي تتولاها وزارة الموارد البشرية في المملكة، وهدفت أيضا وزارة العمل إلى توفير الوقت والجهد علي المقيمين وتيسير الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل الرسمي، كما سعت الحكومة السعودية علي تقديم تغيرات جذرية في مجال نقل الكفالة بحيث تصير ابسط واسرع من ذي قبل .

ما هو نقل الكفالة

نقل الكفالة هو احد الخطابات الرسمية للوافدين والتي تتم وفق اجراءات معينه، ويكون هذا الخطاب الرسمي هو تنازل صاحب العمل عن الوافد ليتم البدء في اجراءات نقل الكفالة، ويشترط أن يكون هذا الخطاب موقع من قبل الغرفة التجارية للعاملين، وهو أجراء رسمي خاص بالقطاعات الأعمال والشركات التي تحتوي علي عدد من العاملين التى لديهم أعمال خاصة في هذة القطاعات .

شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وتتضمن هذة الشروط ما يلي :

في حالة مرور ثلاثة أشهر من العمل دون تقاضي العامل أي مبالغ مالية. في حين إذا لم يقم الكفيل بتجديد إقامة العامل، فيحق للعامل حينئذ نقل كفالته. في حال كان العامل الوافد جديد ولم تصدر له رخص عمل لكون النطاق الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر . إذا حدث أي خلاف بين الكفيل والعامل، وقام الكفيل بتقديم بلاغ لمكتب العمل، فأثبت العامل كيد هذا البلاغ، يحق له في تلك الحالة أيضاً نقل كفالته بدون موافقة كفيله.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا بدون موافقة الكفيل

عند توافر الشروط السابق ذكرها يمكن للوافد نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، وذلك بإتباع الخطوات التالية :

أن يقوم الوافد بالدخول إلى موقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

عليك بالتسجيل علي الموقع بالبيانات الخاصة بك،ثم قم بإنشاء حساب .

قم باختيار المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية .

عليك باختيار عملية نقل وافد عامل من كفيل إلى اخر ، ثم ادخل البيانات المطلوبة .

يتم البحث عن العامل المراد نقل كفالته من خلال رقم الإقامة الخاص به والمسجل في تلك المنشأة.

قم باختيار الموافقة على شروط الخدمة الموجود أسفل صفحة الطلب.

قم بإرسال الطلب، ليتم مراجعته من قبل وزارة العمل، ثم الموافقة عليه.

والجدير بالذكر أن نقل الكفالة يوجد له رسوم مالية للموافقة على خدمة النقل إلى كفيل جديد، وتكون نقل كفالتك للمرة الأولى قيمة الرسوم 2,000 ريال سعودي، وفى حالة المرة الثانية فتبلغ قيمة التكلفة حوالي 4,000 ريال سعودي، وتكون زيادة نسبة التكلفة بحوالي 2,000 ريال في كل مرة يقوم فيها العامل بنقل كفالته من شخص لآخر .