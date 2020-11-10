نظام نور.. تعريفه ومتطلباته ورابط التسجيل برقم الهوية 1442

نظام نور التربوي في المملكة العربية السعودية هو من اهم الانظمة الالكترونية التي تتبع وزارة التعليم السعودية، وهو من الأنظمة الحديثة التي تساعد على التنسيق بشكل افضل لجميع النتائج الشهرية والنهائية الخاصة بالطلبة في كافة السنوات الدراسية وكذلك في الفصل الدراسي الأول والثاني، ويساعد اولياء الأمور على متابعة كل ما يرغبونه عن ابنائهم.

كما إنه مفيد للمعلمين في معرفة حركة النقل الداخلي أو الخارجي الخاص بالطلبة، وهذا ما يجعل نظام نور من افضل الأنظمة المتبعة حاليًا في وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سوف نقدم لك ما تريد معرفته عن نظام نور.

نظام نور

أن تطور التكنولوجيا يوميًا في جميع المجالات ساهم بشكل واضح في تطور النظام الخاص بالتعليم وهو نظام نور الذي يتبع وزارة التعليم السعودية، مما جعلها تتماشى مع التطورات الحديثة وتساعد في تقديم جميع المعلومات والخدمات التي يحتاجها أولياء الأمور والطلاب في جميع الأمور المختلفة.

لقد اتاح نظام نور الخدمات التعليمية المختلفة التي تفيد ولي الأمر والطالب والمعلم ايضًا، وذلك دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو حتى الذهاب إلى الإدارة التعليمية وخاصة في حالة تسجيل الطلاب الجدد، وهو يعتبر من احدث الخدمات في النظام التعليمي الحديث.

متطلبات تسجيل نظام نور

فقط تحتاج معرفة ما هي الإدارة التعليمية التابع لها واتباع الخطوات التالية للقيام بالتسجيل في نظام نور وهي:

ادخل على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بنظام نور. اضغط على تسجيل الطلاب الجدد. قم بوضع بريدك الإلكتروني ورقمك السري واسمك والبيانات الشخصية الأخرى مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية الخاص بك. اختار الإدارة التعليمية واضغط على إرسال الطلب. سيتم مراجعة طلبك من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر وسوف يصل لك الرد بالقبول أو الرفض على البريد الإلكتروني.

نظام نور ولي الأمر:

يمكن بكل سهولة لأولياء الأمور القيام بالتسجيل في موقع نور من اجل المتابعة الدورية لهم من خلال الموقع ومعرفة سير العملية التعليمية مع ابنائهم، ومعرفة النتائج وقائمة الحضور والغياب، كما ان الموقع يوفر إمكانية إرسال نتائج الاختبارات الشهرية والدورية وكذلك نتائج نهاية العام، وهذا حتى يمكن لأولياء الامور متابعة ابنائهم وتطورهم في كافة مراحلهم الدراسية بكل سهولة.

نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق:

نظام نور يحتاج للتسجيل في الموقع الرسمي الخاص به ولكن قد ينسى بعض المستخدمين الرقم السري الخاص بالموقع ويمكن من خلال رقم الهوية ورمز التحقق الدخول إلى استعادة الحساب مرة اخرى من خلال الخطوات التالية:

يجب في البداية الدخول على موقع نظام نور التعليمي الالكتروني والضغط على نسيت كلمة المرور.

يتم كتابة رقم الهوية مع رمز التحقق الخاص بالحساب والضغط على التالي.

يتم الضغط على كلمة البحث.

يجب اختيار الإدارة التعليمية واسم المدرسة التابع لها وكذلك الصف الدراسي.

سوف يقوم الموقع بإرسال رابط على البريد الإلكتروني الخاص بالحساب المستخدم.

ادخل على البريد الإلكتروني وسوف تجد رسالة يوجد بها رابط مرسل من الموقع.

استخدم الرابط المرسل لك لإدخال كلمة مرور جديدة واضغط على تسجيل.

نظام نور للخريجين:

حتى يمكن استخراج بيانات ونتائج الطلاب الخريجين في نظام نور فيجب أن يتم رصد جميع الدرجات للطلاب في كافة المواد الدراسية حتى يمكن تسجيلها على الموقع، ويتم إدخال اسماء الخريجين في الأيقونة المخصصة لهم وهي أيقونة الاختبارات الطلبة الخريجين.

يتم الدخول إلى كشوفات النتائج المخصصة للطلبة الخريجين على النظام التعليمي نور بعد ذلك واستخراج النتائج الخاصة بهم بكل سهولة.