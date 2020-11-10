حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 10 ملايين فى أمريكا

وبحسب "روسيا اليوم"، تفيد بيانات معهد جونز هوبكينز المعنى بمتابعة تطورات جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة بأن العدد العام للإصابات المسجلة فى البلاد بلغ 10018278 حالة، بينها 237742 وفاة، و3881491 حالة شفاء.
ويأتى ذلك وسط تسارع انتشار الفيروس فى البلاد حيث ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض بمليون حالة مؤكدة خلال الأيام الـ10 الأخيرة فقط.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد.
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