فوكس نيوز تقطع البث عن مؤتمر صحفى لحملة ترامب يتهم بايدن بالتزوير

قررت قناة فوكس نيوز، قطع بث المؤتمر الصحفى لحملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، للكشف عن اتهاماتها بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، التى أعلن فيها فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن.





وقطع البث، بعد أن قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلى ماكنانى، إن الانتخابات لم تنته بعد فى جملتها الانتخابية.

وعقب المضيف نيل كافوتو: "توقفوا، توقفوا، أعتقد فقط أننا يجب أن نكون واضحين للغاية: إنها تتهم الطرف الآخر بالترحيب بالاحتيال والتصويت غير القانونى، ما لم يكن لديها المزيد من التفاصيل والأدلة لدعم ذلك، لا يمكننى أن أستمر فى عرض ذلك لكم".

وزعمت مسؤولة أمريكية من ميتشجان، إن حملة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، منعت من مراقبة اللجان ومتابعة الفرز، ولم يستطيعوا مشاهدة ما حدث.

وقالت إن هناك بعض الموظفين قدموا شكاوى للكشف عما حدث داخل اللجان فى ديترويت، مؤكدة أن الأعضاء الذين راقبوا فى ديترويت قالوا إنهم عوملوا بشكل سئ وحرموا من حقهم من متابعة التصويت، حتى وصل الأمر إلى طرد البعض منهم من اللجان.

وذكرت كايلى مكنانى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الديمقراطيين لم يحترموا الدستور الأمريكى بإعلانهم النتيجة فى ظل وجود تزوير واحتيال فى الانتخابات، مؤكدة أنهم يطالبون بالمحافظة على حقوق الشعب الأمريكى.

وقالت فى مؤتمر صحفى لحملة ترامب، إن الناخبين فى الولايات الزرقاء منحوا امتيازات لم تمنح للولايات الحمراء، بينما كان هناك مخالفات فى لجان المقاطعات لاسيما فى بنسلفانيا، حيث عمل القائمون على تفضيل المرشح الديمقراطى، جو بايدن.

وأضافت، أنه لا أحد ينكر أن إجراء انتخابات بهذا الحجم وسط وباء تحدى كبير، ولكنهم حولوا الانتخابات إلى كارثة وطنية ووباء انتخابى.