عقب استقالة صهره.. أردوغان يعين وزيرا جديدا للمالية

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا، يقضي بتعيين الوزير السابق "لطفي ألوان" كوزير للخزانة والمالية، خلفا للمستقيل "براءت ألبيرق"، صهره.

وجاء قرار التعيين، عقب نشره في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء ونص: "تم تعيين لطفي ألوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها".

وأعلنت الرئاسة التركية في بيان، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل استقالة صهره ووزير المالية في حكومته، "براءت ألبيرق".

ويأتي قبول استقالة صهر أردوغان، تزامنًا مع تقرير لصحيفة "زمان التركية، أكدت فيه أن سبب الاستقالة كان الضغط الشعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلقت المعارضة في تركيا، على استقالة وزير المالية "بيرات البيراق"، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها غير مسبوقة وتصل إلى حد "أزمة دولة".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، إن أردوغان كان يدير البلاد مثل "شركة عائلية"، مضيفا أن البنك المركزي فقد استقلاليته.