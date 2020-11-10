قالت مجلة ميليتري تايمز الأمريكية، إن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، كانت متوقعة منذ فترة؛ بسبب التوتر الخفي بينه وبين إدارة الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب منذ توليه المنصب.
وتوقع بعض المحللين أن يقدم إسبر استقالته من منصبه قبل الانتخابات الرئاسية؛ ما يسبب ضربة قوية له خلالها، إلا أنه انتظر لحين انتهاء هذه الانتخابات، التي أدت لهزيمة دونالد ترامب.
وكان إسبر قد أكد في حوار مع صحيفة "ميليتري تايمز" الأمريكية بداية نوفمبر على عدم وجود نية لديه للإستقالة من منصبه، إلا أن ترامب قرر العكس.
وصرح إسبر في حواره: "لذا ما أحاول القيام به هو ، نوعًا ما ، مشاركة آرائي ووجهات نظري بينما لا تزال حديثة".
وكشف المقربون من إسبر أنه كان يشعر بالاستياء جراء كونه رجل يقول "نعم" فقط على قرارات ترامب، حيث أنه وصف إشكالته الوحيدة بكونه "رجل لا يقوم نعم".
وشهدت فترة ولاية إسبر نوع من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة، وعدد من القوى العظمي مثل روسيا وكوريا الشمالية والصين.
وكان إسبر قد كشف عن عدم اتخاذ أرائه في بعض الأمور، مشيرا إلى أنه مسئول عن تنفيذ أوامر الرئيس باعتبار القائد الأعلى المنتخب للجيش الأمريكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلة أمريكية تكشف تفاصيل إقالة وزير الدفاع مارك إسبر من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.