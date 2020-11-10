برلمان بيرو يصوت على عزل الرئيس مارتن فيزكارا بسبب الفساد وكورونا

وأعلنت النيابة العامة فى بيرو، أنها ستفتح تحقيقا فى فساد الرئيس مارتن فيزكارا، عند انتهاء ولايته المقررة فى يوليو 2021.

وأوضحت النيابة العامة - فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أنه بعد تلقى تقرير النيابة العامة الإقليمية المتخصصة فى جنح الرشوة بحق المسؤولين، قررنا أن هناك أسبابا توجب التحقيق مع الرئيس فيزكارا".

وتابعت "أنه بسبب الحصانة التى يمنحها الدستور لرئيس الدولة، فإن بدء التحقيق سيبقى معلقا حتى 28 يوليو 2021، عندما يغادر منصبه".

وتتعلق القضية، التى بدأت فيها إجراءات عزل فيزكارا من دون جدوى، فى سبتمبر الماضى، بتعيين مغن مغمور ريتشارد سيسنيروس، والملقب بـ "ريتشارد سوينغ" من قبل وزارة الثقافة حيث يشتبه القضاء أنه تلقى حوالى 50 ألف دولار من المال العام بموجب عقد ترضية لإلقاء محاضرات.