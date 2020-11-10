خلال 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة بـ كورونا

وبحسب وزارة الصحة، فإن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 448 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 127 ألفا و59 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.