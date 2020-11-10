الأردنيون يختارون البرلمان.. 125 ألف شخص يدلون بأصواتهم خلال ساعة من فتح اللجان

فتحت لجان الاقتراع في الأردن أبوابها، صباح اليوم الثلاثاء، إذ توجه الناخبون من أجل اختيار ممثليهم في مجلس النواب الـ19، في ظل الالتزام بالإجراءات المفروضة وسط أزمة فيروس كورونا.

ودعا رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، خالد الكلالدة، الناخبين إلى التوجه الى صناديق الاقتراع وضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة.

وأضاف أن الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات فرضت تدابير صحية صارمة من أجل حماية المشرفين على الانتخابات والمقترعين في نفس الوقت، لافتا إلى "لن يسمح لأي شخص أن يدخل مراكز الاقتراع والفرز دون ارتداء الكمامة تطبيقا لأوامر الدفاع".

وذكرت قناة "المملكة"، أن 125 ألف مقترع ومقترعة أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب، بعد ساعة و40 دقيقة من فتح صناديق الاقتراع، في مختلف دوائر المملكة الـ 23.

وتأتي الانتخابات البرلمانية في الأردن في ظل تسجيل البلاد معدلات إصابة كبيرة بفيروس كورونا، حيث رصدت الصحة أمس 5665 إصابة و62 حالة وفاة جديدة.

ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات هذه المرة منخفضة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويتنافس 1693 مرشحا ومرشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعدا موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعدا مخصصا للمرأة على الأقل، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".