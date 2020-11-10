العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر بكردستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قضاء بازيان في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وذكرت قناة (السومرية نيوز) اليوم، أن المراصد في الهيئة العامة للرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وأعقبها حدوث هزة أخرى بقوة 3.4 درجة. ودعت السلطات العراقية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

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