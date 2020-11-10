برلمان بيرو يصوت بأغلبية ساحقة لإقالة رئيس البلاد

صوت أعضاء البرلمان في بيرو بأغلبية ساحقة لصالح إقالة الرئيس مارتين فيزكارا من منصبه، معربين عن غضبهم من طريقة تعاطيه مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن 105 نواب صوتوا لصالح الإطاحة، بينما قال فيزكارا إنه لن يسلك السبل القانونية للطعن على التصويت، مؤكدا أنه اختار العمل مع مراعاة مصالح الشعب البيروفي وديمقراطية الأمة.

ومن المتوقع أن يتولى رئيس البرلمان، مانويل ميرينو، منصب الرئيس المؤقت لعدة أشهر.

وتولى فيزكارا، الذي لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، الرئاسة عام 2018 بعد استقالة سلفه بيدرو بابلو كوتشينسكي بسبب مزاعم بالفساد.