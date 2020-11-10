للحصول على 7 ملايين جرعة لقاح كورونا.. إسرائيل تتفاوض مع شركة فايزر الأمريكية

تقدمت إسرائيل فى المفاوضات مع شركة فايزر الأمريكية لتضمن أن تكون من أوائل الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الثلاثاء أن المفاوضات التي أجراها الجانب الإسرائيلي مع الشركة الأمريكية، كانت حول سبعة ملايين جرعة لقاح.

وأوضحت الصحيفة أن شركة فايزر تتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية، لانتاج لقاح فعال ضد كورونا وتم التوصل إلى لقاح واقي من كوفيد19 بنسبة 90%.

وقالت "هآرتس" أن الـ7 ملايين جرعة لقاحح كورونا سيتم تطعيمها لـ 3,5 مليون إسرائيلي لأن هناك حاجة لجرعتين لكل شخص يتم تطعيمه باللقاح.

وتابعت أنه سيمنح اللقاح في البداية للفئة الأكثر عرضة للخطر.

وإختتمت "هآرتس" أن المفاوضات حتى هذه اللحظة لم تنهي بعد، ولم تعقد وزارة الصحة صفقة نهائية مع الشركة الألمانية.