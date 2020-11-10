برفع التأهب ونشر القبة الحديدية.. إسرائيل تستعد لتنفيذ عمليات محتملة ضدها في ذكرى اغتيال أبو العطا

رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، وقام بتعزيز بطاريات القبة الحديدية في الجنوب، تحسبا لوقوع عمليات انتقامية، في الذكرى السنوية الأولى لإغتيال بهاء أبو العطا.
وذكرت القناة الـ12 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك تخوفات بالجيش الإسرائيلي، من قيام عناصر من الجهاد الإسلامي، بتنفيذ عمليات أمنية، أو اطلاق صواريخ، في ذكرى اغتيال أبو العطا.
وأضافت القناة، أن قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، تستعد لوقوع عمليات انتقامية، في الذكرى السنوية الأولى لإغتيال بهاء أبو العطا.
وبحسب القناة العبرية، قد تؤثر مثل هذه العمليات على جهود التوصل الى تهدئة مع الفصائل بقطاع غزة، وعلى استمرار تدفق الأموال القطرية الى القطاع.
ولفتت القناة العبرية، الى أن التهديد الأكبر بقطاع غزة هو حركة حماس وذراعها العسكري، مشيرة الى أن قوات الجيش الإسرائيلي في حالة استعداد على مدار الساعة.
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