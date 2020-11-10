وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 75 ألفا و364 حالة إصابة جديدة و489 حالة وفاة. ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) فى جامعة واشنطن أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد وصلت إلى 325 ألف حالة تصل إلى 400 ألف بحلول الأول من فبراير2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا فى أمريكا تتخطى حاجز الـ 10 ملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.