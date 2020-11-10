مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة ملغمة بـ أفغانستان

قال حاكم إقليم "فارياب" الأفغانى نقيب الله فائق، اليوم الثلاثاء، إن 4 من أفراد الشرطة قتلوا بينما أصيب 20 آخرين بينهم مدنيون فى هجوم بسيارة مفخخة تم تنفيذه بالإقليم.

وأضاف فائق -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إن الهجوم نفذته حركة "طالبان" حيث قامت عناصر تابعة لها بتفجير السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من قوات الشرطة بمنطقة "ألمار"، مشيرا إلى أن عشرات المنازل والمتاجر القريبة من المنطقة قد تضررت من شدة الانفجار.