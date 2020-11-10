أرمينيا.. الشرطة تسيطر على مقري البرلمان والحكومة.. وهذه الأشياء سرقت من رئيس الوزراء

أعلنت الشرطة الأرمينية، الثلاثاء، السيطرة على مقري الحكومة والبرلمان في يريفان بعد اقتحامهما من قبل متظاهرين رافضين لاتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باج، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إنه وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد إصرار الجيش على ذلك.

وأبلغ عن قائمة للأشياء التي سرقت من مقر إقامته أمس بعد اقتحامه، مؤكدا أنه تم سرقة جهاز كمبيوتر، وساعة وعطور، ورخصة قيادة، وأشياء أخرى.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إعلانًا مشتركًا حول وقف إطلاق النار في قره باج.

وقال بوتين، في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري، بتوقيت موسكو.

وعبّر المواطنون الأرمن عن غضبهم احتجاجًا على وقف إطلاق النار، ما دفعهم إلى اقتحام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، وتدمير أثاث المبنى وتكسير محتوياته.