فرنسا تساهم في بناء أول مدرسة حربية بالكونغو الديمقراطية

كشف سفير فرنسا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية فرانسوا بوجولا، عن نية بلاده المساهمة في بناء أول (مدرسة حربية) في الكونغو الديمقراطية مطلع العام المقبل 2021.



وأوضح السفير الفرنسي - في تصريح لوسائل إعلام محلية وأجنبية في مدينة (جوما) عاصمة إقليم كيفو الشمالي (شرق الكونغو) اليوم الثلاثاء، عقب لقاء حاكم الإقليم - أن هذه المدرسة ستعمل في البداية على تدريب القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية على أساليب الحرب غير المتكافئة للجماعات الإرهابية التي تنشط في شرق البلاد.



وقال إن بلاده لديها تاريخ طويل في مجال التعاون مع القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية، لكنها قررت زيادة هذا التعاون .. مؤكدا أن بلاده ستعمل على تحديث القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية عبر بناء أول مدرسة واعدة للحربية اعتبارا من شهر يناير المقبل للنهوض بمستوى تدريب ضباط الرتب العليا في كافة المجالات وعلى غرار المدارس الحربية الموجودة في العديد من دول العالم ومن بينها فرنسا.



واختتم السفير الفرنسي تصريحاته قائلا: "إن فرنسا ملتزمة التزاما كاملا بالوقوف إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل محاربة الجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار البلاد".



ووفقا لرئاسة الأركان العامة للجيش الكونغولي، فإن هذه المدرسة هى الأولى من نوعها على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية وستقام في العاصمة (كينشاسا).