20 مليون جرعة.. إسبانيا تتسابق للحصول على لقاح فايزر ضد كورونا

توقع وزير الصحة الإسباني، سالفدور إيا، اليوم الثلاثاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر إلى إسبانيا بداية العام المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "نتوقع الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح فايزر لتطعيم 10 ملايين شخص".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، بأن تكون المملكة المتحدة في مقدمة الدول التي تحصل على لقاح فيروس كورونا الجديد، بعد إعلان شركة فايزر نجاحه.

وكانت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech، أعلنت أمس الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.