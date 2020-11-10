الإجمالي 320184 حالة.. إسرائيل تسجل 710 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إن اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 320,184 إصابة، والوفيات الى 2,678 حالة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات 8,082 حالة نشطة، منهم 300 مريض بحالة الخطر، وأن أكثر من 300 ألف إسرائيل تماثلوا للشفاء من الفيروس.

يشار أن إلى كابينيت كورونا، سيعقد غدا الأربعاء، جلسة خاصة لبحث معدلات الإصابات بـ كورونا، وتأثير خطة الخروج من الإغلاق، على تفشي الوباء.