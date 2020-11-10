بدء عملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية في الأردن

/ بدأت في الأردن اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني الجديد للسنوات الأربع القادمة.

وذكرت الهيئة الأردنية المستقلة - بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنها استكملت التجهيزات الفنية والإدارية لاستقبال الناخبين، حيث يدلي 4 ملايين و647 ألفا و835 ناخبا وناخبة بأصواتهم في عملية الاقتراع لانتخاب 130 عضوا من بينهم 15 سيدة.

يشارك في التغطية الإعلامية، 1350 صحفيا وإعلاميا، يمثلون 135 مؤسسة إعلامية محلية ودولية، فضلا عن اعتماد 49 جهة رقابية محلية ودولية.