طوقت أجهزة الأمن الأرمنية موقع سقوط مروحية عسكرية روسية على بعد عدة كيلومترات عن مدينة سيفاك.
وذكرت الشرطة العسكرية الأرمنية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة العسكرية انتشرت حول موقع سقوط مروحية عسكرية روسية من طراز (مي-24).
من جانبها، أعلنت النيابة العامة الأرمنية أنها فتحت تحقيقا في الحادث بموجب المادتين "قتل شخصين أو أكثر بطريقة خطيرة بدوافع الكراهية العرقية أو الدينية" و"شن أو خوض حرب عدوانية".
وكانت أذربيجان قد اعترفت بإسقاطها مروحية عسكرية روسية من طراز (مي-24) بالخطأ فوق الحدود مع أرمينيا، وفتحت تحقيقا في الحادث، وقدمت اعتذارا رسميا لروسيا على مختلف المستويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجهزة الأمن الأرمنية تطوق موقع سقوط المروحية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.