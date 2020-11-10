وفاة صائب عريقات بفيروس كورونا.. تفاصيل

أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وأكد الإعلام الفلسطيني تدهور الحالة الصحية لـ عريقات منذ أسابيع.

يذكر أن عائلة عريقات أكدت أنه مر ثلاثة أسابيع على إصابة والدها بفيروس كورونا أمضى منها أسبوعا في المستشفى، باستخدام جهاز التنفس الصناعي وجهاز الإيكمو لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

وقالت قبل عدة أيام خضع لعميلة تنظير للرئة وتبين وجود نوع من أنواع الفطريات التي تؤثر على الناس الذين يعانون من مناعة ضعيفة، كونه خضع قبل ثلاث سنوات لعملية زراعة رئة.