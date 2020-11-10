هل يؤثر على أبحاث أمريكا؟ ترامب يقيل عالما كبيرا من وزارة الطاقة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أقال عالم المناخ في وزارة الطاقة، مايك كوبربيرج، من منصبه.

وقالت الصحيفة إنه تم إبلاغ كوبربيرج يوم الجمعة الماضي، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي ويجري بحثا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، أن مهمته قد انتهت.

ولفتت إلى أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، الذي من المفترض نشره في العام 2023، حيث إن برنامج البحث الفيدرالي مرتبط به.

ومن المتوقع أن يعين ديفيد ليجيتس، نائب مساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بدلا من كوبربيرج.

وكان ترامب، أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين خلفا له مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميللر.

وقال ترامب في تغريدته أمس، الاثنين: "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي يحظى باحترام كبير (أكده مجلس الشيوخ بالإجماع)، سيكون وزير الدفاع بالإنابة، وساري المفعول على الفور".

وأضاف: "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تمت إقالة مارك إسبر. أود أن أشكره على خدمته".

وبرغم أن ترامب لم يكشف سبب إقالته لمارك إسبر، لكن الفترة الماضية شهدت خلافات حادة بين الرئيس ووزير الدفاع بشأن التظاهرات التي خرجت عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.