بعد فوز بايدن.. ماذا طلبت حركة طالبان من الرئيس الأمريكي الجديد

دعت حركة "طالبان" الأفغانية، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى الالتزام باتفاق واشنطن لسحب القوات الأمريكية من بلادها.

وفي أول رد فعل لها بعد فوز بايدن برئاسة أمريكا، قالت طالبان في بيان اليوم الثلاثاء حسب وكالة "رويترز" إنها تؤكد للرئيس الأمريكي المنتخب وللإدارة المقبلة بأن تنفيذ الاتفاق هو الأداة الأكثر عقلانية والأكثر فعالية لإنهاء النزاع بين البلدين.

وكانت واشنطن بدأت في سحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق مع "طالبان" على أن يخرج آخر جندي أمريكي من البلاد بحلول شهر مايو المقبل مقابل التزام الحركة الأفغانية بضمانات أمنية وتفاوضها مع السلطات في كابل لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء النزاع القائم معها، إلا أن النزاع المسلح يهدد ذلك الاتفاق.

كانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، السبت الماضي، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.