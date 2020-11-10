بسبب رفض الضم ومساندة نووي إيران.. إسرائيل تستعد للأسوأ بعد فوز بايدن

تستعد إسرائيل للأسوأ عقب فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب موقفه الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية واستعداده لاستئناف مفاوضات النووي مع إيران.

وذكر الكاتب الإسرائيلي "يوآف ليمور" بصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن إسرائيل تستعد لعلاقات سياسية أكثر تصلبًا فى عهد بايدن لكن تتوقع إداراة أمريكية ودية على مستويات العمل.

وأشار "يوآف ليمور" إلى قلق إسرائيل الواضح من السياسة التي ستتخذها الإدارة الجديدة بخصوص إيران والفلسطينيين.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن بايدن صرح مؤخرًا بأنه سيتطلع إلى استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب وتتخوف إسرائيل من أن إدارة بايدن ستوافق على شروط تشبه تلك التي كانت في الاتفاق الأصلي، الذي تحقق في أوائل فترة رئاسة باراك أوباما.

وتابع أن الاتفاق السابق فى عهد أوباما ساعد في تقدم إيران بمجال البحث والتطوير الخاص بإنتاج القنبلة النووية، ولم يقيدها على الإطلاق في مسائل الصواريخ والإرهاب مؤكدًا أن طهران استغلت ذلك كي تواصل تسليح وتمويل ربائبها في المنطقة، ولا سيما الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وكذا ميليشيات مختلفة تشغلها في العراق وفي سورية.

وحذر مصدر رفيع المستوى فى إسرائيل من أنه اذا وقع بايدن اتفاق يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، فإنه مع أن إيران ستعلق تطوير السلاح النووي، إلا أنه سيكون بوسعها التقدم في مسارات أخرى وبالأساس وإعادة بناء اقتصادها المنهار والعودة إلى تصدير الإرهاب بحجوم واسعة إلى الشرق الأوسط، ولا سيما إلى سورية وإلى لبنان.

وأوضح "يوآف ليمور" أنه بالنسبة للعلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين فى عهد بايدن فان القلق في إسرائيل هو من استئناف الضغط الدولي على إسرائيل لتقديم تنازلات للفلسطينيين وذلك رغم أنه ثبت في السنوات الأخيرة أن الفلسطينيين يمتنعون عن كل حوار مؤكدًا أن سياسة أمريكية كهذه قد تؤخر الجهود لإقناع دول سنية معتدلة لجعل علاقاتها مع إسرائيل علنية.

وتتوقع إسرائيل تعاون وثيق بين وزارتي الدفاع، الأمريكية والإسرائيلية وأيضًا على المستوي الاستخباري والعملياتي، وكذا في مجالات البحث والتطوير للأجهزة المختلفة.

وقال "يوآف ليمور" أنه بالنسبة لحفظ التفوق الإسرائيلي في المنطقة سيبقى الاتفاق الذي تحقق مؤخرا بين وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك آسبر مؤكدًا أن المساعدات الأمنية والمالية لإسرائيل ستبقى كما هي أيضًا.