مرحلة مفصلية لإنهاء سنوات من الصراع.. رئيس البرلمان العربي يرحب بجلسات الحوار الليبي في تونس

رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه الجمهورية التونسية برعاية الأمم المتحدة وانطلقت أعماله أمس الاثنين ، بهدف مناقشة آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل إجماع وطني وتمثل جميع أطياف الشعب الليبي الشقيق.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن هذا الحوار يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول هامة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعيًا لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا، مُطالبًا جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكلٍ بناءٍ في الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي الشقيق للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.

وثمَّن عادل بن عبد الرحمن العسومي الجهود المُخلصة التي بذلتها الجمهورية التونسية الشقيقة لاستضافة جلسات الحوار بين الأشقاء الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه.

وأكد رئيس البرلمان العربي على استعداد البرلمان العربي التام لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطني شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.