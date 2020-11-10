من قلب القاهرة.. السفير الفلسطيني يلتقي نظيره الكازاخي بمقر السفارة

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، نظيره خيرات لاما شريف، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، في مقر السفارة.

وبحسب بيان، رحب السفير دياب اللوح بنظيره الكازخي، متمنيا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد في مصر وتحقيق رسالته المنشودة، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية الكازخية لاسيما والتعاون الدولي المشترك على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية .

ووضع السفير دياب اللوح نظيره في صورة المستجدات السياسية والانتهاكات المستمرة وتصاعد الهجمات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا في فلسطين ؛ مؤكدا له أن فلسطين تواجه حربا شعواء تهدف إلى الاستيلاء وتهويد الأرض الفلسطينية في تجاوز سافر للقوانين الدولية، مؤكدا استمرار جهود المصالحة الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ، وتطرق السفير دياب اللوح إلى مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس آلية متعددة الأطراف، من أجل تطبيق الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة .

من جهته أكد السفير خيرات على موقف بلاده المؤيد لحل الدولتين وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و 338 ، ومبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، و دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون والتشاور، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.