إسرائيل تستعد لإعلان إيلات والبحر الميت جزيرتين سياحيتين.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل تسعي لإعلان إيلات والبحر الميت جزيرتين سياحيتين. ويواصل وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الاسرائيلية ياعقوب اشير، مفاوضتهم لتسوية ملف تصنيف ايلات ومنطقة البحر الميت كجزيرتين سياحيتين. وأكدت الاذاعة العبرية إن هذه المساعي تأتي لإتاحة المجال امام إعادة فتح الفنادق فيهما. وسحبت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون بهذا الشأن بسبب تباين في المواقف بين الوزير ادلشتاين والنائب اشير.

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