قيادات حركة فتح تنعى صائب عريقات

نعت قيادات في حركة "فتح" وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وأعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء، وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19. وأكد الإعلام الفلسطيني تدهور الحالة الصحية لـ عريقات منذ أسابيع.

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