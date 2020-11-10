اليوم .. الكنيست الإسرائيلي يصوت على اتفاق التطبيع مع البحرين

ذكر موقع "والاه" العبري، أن الكنيست سيصوت اليوم الثلاثاء بكامل هيئته، على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين.
وأشار الموقع إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيتحدث خلال الجلسة عن الاتفاقية، يليه خطاب لرئيس المعارضة وعضو الكنيست يائير لبيد.
وأكد الموقع أنه في نهاية المناقشة التي من المقرر أن تستمر عدة ساعات، سيجري التصويت على اتفاق التطبيع مع البحرين، ومن المحتمل أن يحظى الاتفاق بتأييد أغلبية كبيرة.
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