إسرائيل ترسل أول وفد إلى السودان لتأكيد التطبيع

تعتزم إسرائيل إرسال أول وفد لها إلى السودان يوم الأحد المقبل لتعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات، وذلك وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر مطلع.
وسيصل الوفد الأحد المقبل إلى الخرطوم، وذلك بهدف تعزيز التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في 23 أكتوبر.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قاد التواصل مع الخرطوم، كما لم يصدر المسئولون السودانيون أي تعليق.
وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
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