ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية | تفاصيل

صعدت أسعار الذهب بنسبة تتجاوز 1% في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز على احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وبحلول الساعة الـ 06:05 بتوقيت جرينتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1881.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 1878.70 دولار للأوقية.

وتراجعت الأسعار 5.2%، أمس الاثنين، بعدما قالت شركة "فايزر" الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90% استنادا إلى نتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من أن التفاؤل بشأن اللقاح عزز شهية المخاطرة، فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2% إلى 24.12 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 868.45 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2484.67 دولار للأوقية.