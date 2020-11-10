بعد نجاح لقاح فايزر وبايو إن تيك ضد كورونا.. ألمانيا: لا نعرف متى سيكون متاحا

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها لا تعرف متى سيكون لقاح كورونا متاحا والكمية المتوفرة منه، وذلك في أعقاب إعلان شركة "بيونتك" الألمانية وشريكتها الأمريكية "فايزر"، نجاح لقاحهما ضد كوفيد-19 والذي أثبت فاعليته خلال الاختبارات السريرية لفيروس كورونا المستجد. وفقا لما أفادت به "العربية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أشاد وزير الصحة الألماني ينس شبان بالتقدم الذي أحرزته شركة بيونتيك وشركة فايزر في تطوير لقاح مضاد لكورونا ووصفه بأنه "مشجع للغاية".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 15 ألفا و332 إصابة ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 687 ألفا و200 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11 ألفا و506 حالات.

وقالت الشركة الألمانية في بيان، أمس الإثنين، إن اللقاح يحمي بنسبة أكثر من 90 بالمائة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه خلال الاختبارات لم ترد أنباء عن "مخاوف عرضية خطيرة"، لذا سيتم مواصلة الدراسة كما هو مخطط لها لجمع المزيد من "بيانات السلامة والفعالية".

وتعمل شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.