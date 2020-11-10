دفاعا عن صحفيين معارضين.. المحكمة الأوروبية تشن هجوما على تركيا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، تركيا لحبسها مؤقتا صحفيين معارضين.

ووفقا لما ذكره الموقع الالكتروني لإذاعة "مونت كارلو الدولية"، أعربت المحكمة الدولية عن إدانتها لحبس تركيا موقتا العام 2016 عشرة صحافيين معارضين من صحيفة "جمورييت" المعارضة لاشتباه انقره بـ "ترويجهم" لمنظمات تصنفها السلطات التركية "إرهابية".

واعتبرت المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، في قرارها أن "الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم (..) يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وحبس أحد مقدمي الشكوى موقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.

وفي سياق المتصل، قالت صحيفة زمان التركية المعارضة إن 74 صحفيا في تركيا امتثلوا أمام القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، وطالبت النيابة العامة بأحكام سجن على الصحفيين وصلت إلى 916 عاما، وفقا لآخر التقارير المتعلقة بقمع الصحافة في تركيا.

وفي محاكمات أكتوبر، اتُهم 26 صحفيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم ثمانية صحفيين بتهمة “إهانة الرئيس”، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم أربع نساء.

ويذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.