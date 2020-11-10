إسرائيل تتجه لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.. اعرف السبب

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تتجه لحل الكنيست واجراء انتخابات مبكرة بسبب تفاقم ازمة الميزانية دون أي حل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل بيني جانتس ، "لم تعد هناك فرصة للحصول على التناوب" ، ويعتبر ذلك أعلان رسميًا التوجه الى انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان نتنياهو لن يتنازل عن ميزانية 2020 وتشكل هذه الميزانية له نقطة انطلاق مناسبة لانتخابات مارس 2021 وهو الموعد النهائي لتمرير الميزانية المقبلة.

وتابعت الصحيفة ان نتنياهو يفضل حل الكنيست في مارس المقبل، لكنه مستعد لتقديم تنازلات حتى ديسمبر القادم حيث انه لن يتخلى عن التناوب لصالح جانتس، وهو يمثل انتهاكا للاتفاقية التي وقعها ، لكن بالنسبة له ، من خالف الاتفاقية عشرات المرات قبله هم أعضاء أزرق وأبيض.

ولا تستبعد الصحيفة أن يتمسك نتنياهو بموقفه دون تقديم تنازلات مع التوجه لانتخابات مبكرة قد تسهم باختفاء جانتس وحزبه عن المشهد السياسي.