لقبه عرفات بـ شيطان أريحا.. من هو صائب عريقات المفاوض المعطاء لفلسطين؟

بعد مسيرة سياسية حافلة لحل القضية الفلسطينية، توفى اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين السابق صائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، أوائل أكتوبر الماضي.

وكانت حالة عريقات قد تدهورت منذ أسابيع، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الاسرائيلية، حيث أمضى منها أسبوعا في المستشفى، تحت جهاز التنفس الصناعي وجهاز الإيكمو لدعم وظائف الجهاز التنفسي.

ونعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عريقات قائلة: "ترجل صائب عريقات، ترجل الفارس البطل القائد المغوار، ترجل قبل أن يرى القدس حرة، سلام عليك أيها الصديق الصدوق القائد البطل أبا علي".

ولد عريقات في عام 1955 بمدينة أريحا بالضفة الغربية، وبعد أن أنهى المرحلة الثانوية سافر إلى الولايات المتحدة وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة سان فرانسيسكو عام 1979.

تزوج في 3 سبتمبر 1981 من قريبته نعمة عريقات، وله منها 4 أبناء. وعمل محاضرًا في جامعة النجاح الوطنية بين عامي 1979 و1990.

سافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة وحصل على شهادة الدكتوراه في دراسات السلام والصراع عام 1983، من جامعة برادفورد شمالي إنجلترا.

وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه، عاد عريقات إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، وعمل محاضرًا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية. كما عمل أيضًا صحفيًا في هيئة تحرير صحيفة القدس الفلسطينية.

وفي عام 1991، أصبح نائب رئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر مدريد وتابع المحادثات اللاحقة في واشنطن بين عامي 1992 و 1993.

وفي عام 1994، تم تعيينه وزيرًا للحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك رئيسًا للوفد الفلسطيني المفاوض.

وفي عام 1995، شغل عريقات منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين خلال مفاوضات أوسلو. ثم انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 ممثلا عن أريحا.

ويعتبر من المقربين من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وكان المتحدث الرئيسي والبارز في الإعلام الغربي خلال الانتفاضة الثانية، وظل في منصب كبير المفاوضين من 1995 حتى 2004.

أصيب عريقات بنوبة قلبية عام 2012، وفي 12 أكتوبر 2017 خضغ لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة.

أطلق عليه ياسر عرفات لقب "شيطان أريحا" من باب الدعابة والضحك، إلا أنه كان يشير لمعرفته وقدرته على مفاوضة العدو الإسرائيلي، وإتقان اللعبة السياسية.