مجلس دبي الرياضي يبحث التعاون مع مدرب إسرائيل وتشلسي السابق

التقى أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشلسي وبورتسموث ووستهام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، حسبما أعلنت حكومة دبي، الثلاثاء.

وحضر اللقاء الذي تم في مقر مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم فيه استعراض أوجه التعاون بين المجلس والمدرب الإسرائيلي صاحب الخبرة التدريبية الطويلة والمتنوعة مع الأندية والمنتخبات، التي يوظفها حاليا في مجال تأهيل المدربين من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول.

وقدم حارب شرحا للمدرب الإسرائيلي عن الرياضة في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، ودور مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة وتطوير القطاع الرياضي وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأكاديميات الدولية في افتتاح مقرات لها في دبي، والاستفادة من التطور الحاصل في بيئة العمل وجميع المجالات، وكذلك التنوع السكاني الكبير بوجود أكثر من 200 جالية تعيش وتعمل في الدولة.

كما أكد أن مجلس دبي الرياضي يحرص على توفير سبل النجاح لأي جهة رياضية دولية ترغب في التعاون مع دبي، من خلال التسهيلات التي تساهم في سرعة وسهولة تحقيق أهداف العمل وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة للأندية والمدربين في مختلف المجالات.

واستعرض أمين عام المجلس دور مؤتمر دبي الرياضي الدولي في تطوير كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، بعد أن أصبح منصة دولية تستعرض سنويا أهم التجارب الرياضية الاحترافية لصناع القرار في الاتحادات الدولية والأندية العالمية ونجوم اللعب والتدريب والإدارة، وكذلك جهود المجلس في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوعة ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات قادمة وإصدار دليل الفعاليات الرياضيات لفترة 10 سنوات مقبلة، بما يدعم نشر ممارسة الرياضة بجميع أنواعها واستضافة أهم البطولات.

وأبدى غرانت سعادته بزيارة الدولة ومشاهدة النهضة الحضارية التي تعيشها وتوفر الأجواء الإيجابية المساعدة لإنشاء ونمو الأعمال، كما عبر عن إعجابه بتطور القطاع الرياضي في الدولة واستضافة الأحداث الدولية المتنوعة وفي مقدمتها كرة القدم لعبة الشعوب، وذلك بفضل تطور جميع قطاعات العمل وجودة الحياة فيها، وعن تطلعه لتبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير كرة القدم في الدولة.