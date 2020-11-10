الكرملين: لم يتم الاتفاق على إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كاراباخ

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن مسألة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى كاراباخ لم يتم الاتفاق عليها مع أحد، مشيرا إلى أن البيان الثلاثي (بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان) لم يذكر شيء بهذا الشأن.
وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم- إنه "لا توجد كلمة واحدة بهذا الشأن في نص البيان، الذي تم نشره، ولم تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على وصول الجنود الأتراك إلى كاراباخ".
وأضاف بيسكوف أن "الولايات المتحدة وفرنسا لم يشاركا في التوصل إلى الاتفاق بشأن كاراباخ، فهذه اتفاقية ثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان".
يُذكر أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن الرئيس الأذربيجاني كان يطالب بإشراك قوات تركية ضمن قوات حفظ السلام في كاراباخ.
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