حذر من تسييس القضية.. بوتين يؤكد فعالية جميع اللقاحات الروسية ضد كورونا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا "فعالة".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، أدلى الرئيس الروسي بعدة ملاحظات حول الوضع الحالي في ظل جائحة كوفيد-19 في روسيا وحول العالم، وذلك خلال اجتماعه في مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين إن روسيا تؤيد فكرة منح الدول المحتاجة حق الحصول على الأدوية والسلع الضرورية، مؤكدا أن جميع اللقاحات الروسية ضد كوفيد-19 "فعالة".

وتابع الرئيس الروسي قائلا:"لدينا لقاحان مسجلان في روسيا، وقد أكدت التجارب بالفعل أن اللقاحات آمنة، ولا توجد لها آثار جانبية، وهي فعالة".

وأضاف: "اللقاح الثالث في طور الإعداد وفعال أيضا، فالأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين تواصلوا بعد ذلك مع الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا لم يصابوا بفيروس كورونا بأنفسهم، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط".

واستطرد قائلا: "نحن مستعدون للتعاون ... ونقترح الامتناع عن التسييس، مسترشدين بحقيقة أن الناس في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى لقاحات اليوم"؛ مؤكدا نحن مستعدون للعمل مع أي دولة في العالم".

ووفقًا لبوتين، تبرعت روسيا بنحو نصف مليون مجموعة لمختبرات تشخيص فيروس كورونا بالإضافة إلى أجهزة لقياس درجة الحرارة غير الملامسة لدول منظمة شنغهاي للتعاون. وأضاف الرئيس أنه تم إرسال فرق طبية روسية إلى كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الروسية تسجيل 20977 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل أمس عند 21.798 ، ليصل الإجمالي إلى 1817109. وتوفي ما يصل إلى 368 مريضًا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ارتفاعًا من 256 أمس ، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 31161.

وفي أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" ، وطوره معهد أبحاث غامالي. ويقترب اللقاح الآن من نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.