كان مفاوضا شرسا.. رثاء مؤثر من أحمد موسى في وداع صائب عريقات

نعى الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي عبر قناة دوت الخليج المناضل الفلسطيني صائب عريقات الذي رحل عن عالمنا اليوم متأثرا بـ إصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد موسي صورة للمناضل صائب عريقات عبر صفحته الشخصي فيس بوك، وعلق قائلا: "رحم الله صائب عريقات خالص العزاء للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني الشقيق في وفاة المناضل صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، ودافع عريقات طوال مسيرته السياسية عن قضية وطنه وشعبه وكان مفاوضا شرسا في التفاوض مع الكيان الصهيوني طوال السنوات الماضية ، فقدت القضية الفلسطينية رجلا مناضلا ومدافعا عنها بكل قوة ، رحمه الله وعزائنا لكل الشعب الفلسطيني الشقيق".

وتوفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن 65 عاما، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية في الضفة الغربية.

وأعلنت حركة فتح في بيان نبأ وفاة عريقات، كما أكد أحد أقاربه ومسؤول فلسطيني وفاته. وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية. وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات إصابته بفيروس كورونا.