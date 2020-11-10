حماس تتقدم بالتعازي للفلسطينيين في وفاة عريقات.. وأبو مازن يعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام

قدّمت حركة حماس التعزية والمواساة للشعب الفلسطيني، ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، لوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقيادي بالحركة الدكتور صائب عريقات، الذي وافته المنية ظهر اليوم الثلاثاء.

كما تقدّمت الحركة في بيان لها بالتعازي الحارة لعائلة الفقيد المناضل وأهله وذويه.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن الحداد على وفاة صائب عريقات وتنكيس الأعلام 3 أيام.

وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عاما) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرا في البداية، فإن حالته الصحية تدهورت، مما استدعى نقله إلى المستشفى وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي إلى عملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان ينظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية، بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس ابو مازن.