رئيس البرلمان العربي ناعيًا صائب عريقات: الأمة العربية فقدت رمزا أفنى عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولحكومة وشعب فلسطين في وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الشعب الفلسطيني والأمة العربية فقدت برحيل الدكتور صائب عريقات رمزًا وطنيًا أفنى عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ومن أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الرئيس الفلسطيني نعى المناضل الكبير وأمر بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وقال:"ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال "إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".