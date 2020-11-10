ملك الأردن يعزي أبو مازن هاتفيًا بوفاة عريقات

قدم ملك الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء التعازي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عبر مكالمة هاتفية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الحداد على وفاة صائب عريقات وتنكيس الإعلام 3 أيام.

وتوفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان صائب عريقات يعالج منذ أسابيع في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي في القدس، الذي نقل إليه إثر تدهور حالته الصحية وفي مطلع أكتوبر الماضي، أعلن عريقات (65 عاما) إصابته بفيروس كورونا.

ورغم أن وضعه كان مستقرا في البداية، فإن حالته الصحية تدهورت، مما استدعى نقله إلى المستشفى وخضع عريقات في أواخر أكتوبر الماضي إلى عملية جراحية دقيقة في المستشفى الإسرائيلي.

وكان ينظر إلى حالة عريقات على أنها معقدة بشكل خاص، بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشكلات الصحية، بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.

وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس ابو مازن.