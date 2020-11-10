ضربة موجعة وخسارة فادحة.. مسؤول لبناني عن رحيل صائب عريقات

نعى أمين عام تيار المستقبل اللبناني أحمد الحريري الفقيد صائب عريقات المناضل الكبير الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 65 عاما متأثرا بفيروس كورونا. وقال "الحريري"، فى نعيه، رحيل صائب عريقات ضربة موجعة وخسارة فادحة في هذا الزمن العربي الصعب. وأضاف: العالم العربي سيفتقد الراحل الكبير الذي صال وجال إلى جانب أبو عمار مدافعًا عن القضية الفلسطينية في وجه التعنت الاسرائيلي وأطماعه. واختتم نعيه، بالعزاء والمواساة لعائلته الفلسطينية والعربية.

وكان الرئيس محمود عباس كان قد نعى باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز صائب عريقات، حيث اعتبر فقده يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية، وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

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