بعد تسجيل 320184 حالة كورونا بـ إسرائيل.. الكابينت يجتمع لتأجيل المرحلة الثالثة من إنهاء الإغلاق

ذكرت القناة السابعة العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت كورونا"، سيجتمع غدًا، الأربعاء، لبحث التوصل إلى اتفاقات بشأن تأجيل المرحلة الثالثة من خطة فك الإغلاق الشامل.

وبحسب القناة، تشمل المرحلة التي سيتم تأجيلها، افتتاح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة وصفوف الدراسة الخامس والسادس، وصالات الرياضة، وذلك في ظل زيادة عدد الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 710 إصابات جديدة بكورونا منذ أمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 320,184 إصابة، والوفيات إلى 2,678 حالة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليومي، أن من بين الإصابات 8,082 حالة نشطة، منهم 300 مريضا بحالة الخطر، وأن أكثر من 300 ألف إسرائيل تماثلوا للشفاء من الفيروس.



يشار إلى أن كابينيت الكورونا سيعقد غدا، الأربعاء، جلسة خاصة لبحث معدلات الإصابات بالكورونا، وتأثير خطة الخروج من الإغلاق، على تفشي الوباء.